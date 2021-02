Bruxelles: abattage sans étourdissement, le ministre du Bien-Être animal invite les cultes concernés

Le ministre bruxellois du Bien-Être animal, Bernard Clerfayt, a invité les cultes pratiquant l'abattage rituel sans étourdissement à discuter de ce sujet dans les semaines à venir, a-t-il annoncé mardi.

"J'ai invité les représentants des cultes concernés afin de discuter, au mois de mars, de cette question de l'abattage avec étourdissement préalable. Je rencontrerai également fin février des représentants de la protection animale afin d'entendre toutes les parties dans ce dossier", a indiqué M. Clerfayt (DéFI) dans un communiqué.

Contrairement à la Flandre et la Wallonie, Bruxelles n'interdit pas l'abattage sans étourdissement préalable. Le programme du gouvernement bruxellois (DPR) n'engage pas non plus les partenaires de la majorité gouvernementale dans l'une ou l'autre direction.

"Cette question mérite des débats sereins. Il ne s'agit pas d'opposer minorités religieuses d'une part, et association de protection animale d'autre part, si on veut pouvoir aboutir à un équilibre entre le bien-être animal et la liberté de culte", commente Bernard Clerfayt.

Le débat en Région bruxelloise a été relancé à la suite d'un arrêt rendu en décembre dernier par la Cour de Justice de l'Union européenne sur le décret flamand imposant un étourdissement réversible de l'animal avant l'abattage prescrit par un rite religieux.

Cet arrêt, au grand dam de plusieurs associations juive et musulmane qui sont en recours contre ce décret devant la Cour constitutionnelle, a confirmé la possibilité pour les États membres d'imposer, en vue de l'abattage, un procédé d'étourdissement réversible et non susceptible d'entraîner la mort de l'animal.

"S'il convient d'attendre l'arrêt que prononcera la Cour constitutionnelle pour en mesurer les effets directs en droit belge, on peut déjà se pencher sur ses conséquences", selon Bernard Clerfayt.