Bruxelles: 700 000 fleurs à l'incinérateur plutôt que dans le compost

Plus d'un demi-million de fleurs jetées... à la poubelle ! Ce sont celles qui ont formé jusqu'à dimanche soir le tapis de fleurs sur la Grand Place de Bruxelles. Dommage, estiment certains. Ces fleurs, elles pourraient tout aussi bien être recyclées pour former du compost.

Mais il y plusieurs problèmes. D'abord, ces fleurs sont ramassées le plus rapidement possible le lundi matin par les équipes de Bruxelles-Propreté. Et pour cela, elles sont emballées dans les plastics qui servaient à recouvrir le sol de la Grand Place pour ce tapis de fleurs.

Un mélange de déchets qui explique qu'on ne composte pas selon l'échevine du tourisme bruxelloise Karin Lalieux. "Si on ne les repliait pas dans les plastics, cela signifie qu'on mettrait beaucoup plus de temps pour les récolter sur la Grand Place. Avec les producteurs, on va peut-être réfléchir à d'autres filières pour les valoriser, mais c'est très compliqué".

Compliqué, parce qu'il faudrait d'abord recolter les fleurs séparément sur la Grand Place, presque à la main, avant de ramasser le reste, dont les plastics. Ce qui prendrait beaucoup plus de temps.

Ensuite, il faudrait convaincre l'agence Bruxelles-propreté d'utiliser ces fleurs pour faire du compost. Et là, ce n'est pas gagné. "La raison, c'est que ces fleurs sont souvent traitées chimiquement", affirme le porte-parole de l'agence Etienne Cornesse. "Et que donc on ne peut pas les inclure dans le compost pour ne pas apporter ensuite de la pollution chimique au sol".