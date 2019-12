Bruxelles: 60 jours pour rendre un avis concernant le projet immobilier Donderberg

Des riverains mécontents

Le projet ne convainc pas les riverains, ils étaient hier une centaine à la présentation détaillée de celui-ci. Dans ce projet, ils prévoient 50 logements, 120 places de parking, une école de 700 élèves, et même un centre sportif. Les riverains présents le jugent beaucoup trop dense : "Ce qui me déplaît, c'est la contradiction entre un terrain magnifique et le projet sans ambition où l'argent est le moteur ", "on est un peu en état d'urgence par rapport à la nature " ou encore "c'est très hypocrite ".

Ce qui fâche particulièrement, c’est le fait que la ville de Bruxelles soutienne d’une part ce projet et que d’autre part elle déclare l’urgence climatique et présente un plan de végétalisation de ses rues. "Au niveau de la région, il n’y a que trois poumons verts à Bruxelles : la forêt de soignes, tout ce qui entoure le parc royal et le Donderberg", explique un des riverains du quartier Jos Brumagne, "tout le monde veut que ses poumons verts restent en état ".

Aujourd’hui, le promoteur est toujours dans l’attente de ses permis. La Région et son administration Bruxelles-Environnement ont eux 60 jours pour rendre un avis.