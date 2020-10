Bruxelles : 25 PV cette nuit pour non-respect du couvre-feu

La police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a bel et bien mené des contrôles à l’occasion de cette première nuit de confinement durci à Bruxelles. Et 25 procès-verbaux ont été dressés, nous explique ce matin la porte-parole de la zone, Ilse Van de Keere.

Les policiers de la plus grande zone de Bruxelles ont la consigne de verbaliser tous ceux qui "manifestement" ne respectent pas les règles. "Vu tout ce qu’on lit et la place que cela prend actuellement sur les réseaux sociaux et les médias, on ne peut pas dire qu’on n’en a pas entendu parler", explique Madame Van de Keere.

"Mais, bien sûr, si nous avons affaire à des touristes qui viennent d’arriver en Belgique, nous nous montrons conciliants. Eux ne peuvent pas forcément avoir tout entendu des règles décidées dans les différentes régions du pays".

Depuis ce lundi 26 octobre, le couvre-feu à Bruxelles a été avancé. Il démarre désormais à 22h pour s’achever à 6h du matin, alors que jusqu’ici ce couvre-feu débutait à minuit (pour s’achever à 5h) en région bruxelloise.

La Wallonie a, elle aussi mis en place un couvre-feu entre 22h et 6h. Par contre, la Flandre n’a pas encore décidé d’instaurer de couvre-feu.