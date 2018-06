Bruxelles: 24 conteneurs pour huiles usagées arrivent sur le territoire de Bruxelles-Ville

Le Service Propreté publique de la Ville de Bruxelles a décidé de lancer un projet pilote en implantant des collecteurs permettant de déposer les graisses et huiles de fritures usagées à tout moment, et ce dès le 26 juin. "Dans un premier temps, deux quartiers aux densités de population différentes (Anneessens et Neder-Over-Heembeek) bénéficieront de cette offre. Au bout de 6 mois de test, si ce dernier est concluant, l’offre sera étendue à l’ensemble du territoire communal", explique Karine Lalieux, échevine de la Propreté publique.

Les conteneurs de couleur rouge, Oliobox, peuvent accueillir jusqu’à 240 litres d’huiles et de graisses alimentaires usagées. Il suffit d’y déposer son huile dans un emballage fermé. "Concrètement, à côté de chaque bulle à verre sera installée une Oliobox. Cela permettra de diminuer le déversement des huiles dans les canalisations. La société Quatra en assurera la vidange régulière et l’entretien aux alentours directs des conteneurs. L’huile récoltée sera ensuite revalorisée en biocarburant", Karine Lalieux.

L’huile végétale usagée devient du biodiesel, les résidus de friture deviennent du biogaz. Les contenants, souvent des bouteilles plastiques, sont quant à elles nettoyées et recyclées.