Bruxelles: 200 places supplémentaires dans les établissements scolaires

Alors que plus de 1.360 élèves bruxellois sont toujours en attente d'une place en première secondaire à la prochaine rentrée, il ne reste déjà plus que 800 places disponibles dans les écoles. La Ville de Bruxelles a donc décidé d'ouvrir 200 places supplémentaires dès septembre 2021 à l'Athénée des Pagodes, à Neder-over-Hembeek, et à l'Athénée Robert Catteau, situé rue Ernest Allard.

Cette année, les deux établissements scolaires ont reçu respectivement 284 et 307 demandes d'admission pour seulement 120 places disponibles dans chaque école. La Ville de Bruxelles indique aussi que les autres écoles à proximité sont aussi saturées avec plus de 100 élèves inscrits sur la liste d'attente.

"Animés par un idéal d'équité, de solidarité, nous voulons participer à la recherche d'une solution rapide" a expliqué Faouzia Hariche, échevine de l'instruction publique. L'Athénée des Pagodes accueillera donc ses nouveaux élèves dans le bâtiment principal alors que le troisième degré rejoindra des locaux annexes. Du côté de l'Athénée Robert Catteau, les nouveaux venus pourront profiter d'une aile du bâtiment qui a été libérée et remise à neuf.

"La Ville analyse actuellement la possibilité d'y créer un futur Athénée avec cycle", peut-on apprendre dans le communiqué de presse de la ville. La ville de Bruxelles rappelle que plusieurs projets concernant l'enseignement dans la capitale devraient voir le jour dans un futur proche. En 2024, une nouvelle école secondaire à pédagogies actives sera crée à Neder-over-Heembeek.

La future extension de l'Athénée des Pagodes qui offrira 600 places supplémentaires est attendue pour 2025. Enfin, prévue pour 2026, la rénovation du Lycée Dachsbeck permettra d'accueillir 130 élèves supplémentaires.