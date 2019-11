Bruxelles: 175 écoles bientôt connectées au haut débit

En Région bruxelloise, 175 écoles seront connectées à l'internet haut débit avant la fin de l'année. Le haut débit signifie plus de possibilités en matière d'enseignement. Pour ce faire, les écoles pourront utiliser des outils technologiques plus développés comme la vidéoconférence ou la réalité virtuelle.

Malgré ce tournant numérique important, le haut débit signifie aussi plus d'écrans pour les enfants déjà scotchés aux tablettes et aux smartphones à la maison. Afin d’éviter l’addiction aux écrans et pour rassurer les parents, plusieurs écoles ont décidé de contrôler l’utilisation du numérique.

Un débat au sein d’une école

C’est le cas de l’Athénée Royal Commelynck à Woluwe-Saint-Pierre. Dans cette école, les élèves sont au quotidien confrontés aux projecteurs, tableaux interactifs et écrans d’ordinateurs, une situation qui suscite une inquiétude auprès des parents. Parmi ceux-ci, Lena Detour est venue assister à un débat sur l’addiction aux écrans au sein de l’école. Selon elle : "la technologie à l’école est mauvaise pour la santé, elle provoque sur mon enfant des maux de tête et une fatigue des yeux".

S’adapter au changement

Le préfet de l'école, Abed Mellouli, veut rassurer les parents. Selon lui, les écrans constituent un outil supplémentaire et ne sont pas présents en permanence. Il insiste sur le fait que : "les élèves, professeurs et surtout parents vont devoir s’adapter au changement pour mieux appréhender l’avenir numérique".