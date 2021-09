Brussels Mobility Center, le nouveau temple de la mobilité bruxelloise

Dans le centre-ville de la capitale, se trouve un lieu gardé secret, le Brussels Mobility Center. Inauguré mercredi, il réunit au sein d'un même bâtiment les 360 travailleurs du dispatching de la STIB et du centre de gestion du trafic de Bruxelles Mobilité. Un rapprochement pour améliorer la collaboration entre les deux entités qui œuvrent au service de la mobilité bruxelloise tout en se préparant aux avancées technologiques de demain. Dans cet espace de près de 2500 m², les dispatchings de la STIB et les équipes de gestion du trafic de Bruxelles Mobilité travaillent désormais côte à côte (plutôt couloir à couloir) au sein du nouveau temple de la mobilité bruxellois, dont les travaux d’aménagement ont débuté mi-2019. L’endroit est gardé secret pour des raisons de sécurité. Le centre a la charge de toute la mobilité bruxelloise, les routes comme les transports en commun. Et puis, il renferme en son sein des centaines d’ordinateurs et tout un panel de technologies dernier cri.

Rassembler les travailleurs

Côté STIB, pas moins de 1400 m² de bureaux accueillent les six dispatchings qui supervisent les réseaux bus, tram, métro et les infrastructures, l’informatique et la sécurité de tous les réseaux. Au total, 300 travailleurs, auparavant dispersés un peu partout dans la capitale, ont déménagé au cours de l’été. Ils s’assurent du bon fonctionnement de chaque ligne du réseau. Cela passe par l’organisation mais aussi la bonne gestion des incidents, la communication autour de ceux-ci pour rapidement trouver une solution au problème, comme la mise en place de bus pour remplacer un tram ou de déviations lors de travaux ou d’accident. Divisés en ilots selon leur compétence, cette nouvelle proximité aspire à une meilleure collaboration entre tous les pôles. Des écrans géants transmettent les images en direct des caméras de sécurité des différentes stations. Tandis qu’à chacun des 51 postes de travail, on peut voir des schémas du réseau. "On a les lignes de tram en vert, par exemple, et on voit exactement où est le tram", explique Gunter Van Hecke, dispatcher des 17 lignes de trams de la STIB. "Un tram qui est en avance, c’est par exemple la couleur rouge. À ce moment-là, on peut l’appeler et lui dire qu’il doit rester autant de temps à l’arrêt suivant."

Vers plus de technologie

La STIB a aussi décidé de digitaliser tous ses outils et programmes. "On travaillait dans des locaux qui avaient l’âge du métro, c’est-à-dire 50 ans, avec les technologies de l’époque", commente le CEO de la STIB, Brieuc de Meeûs. L’avancée majeure, c’est l’usage de l’intelligence artificielle (IA). "On a profité du déménagement pour prévoir les technologies du futur. Notamment celles pour gérer les métros automatiques qui vont être mis en service dans quelques années". Les opérateurs utilisent déjà l’IA comme appui à leur travail : à la détection de dangers ou d’accidents mais aussi à la prise de décision. Tout cela est possible grâce aux nombreuses caméras et objets de contrôle sur le réseau.

Un vrai centre de la mobilité

De l’autre côté du couloir, près de 400 m² sont réservés à la soixantaine de travailleurs de Bruxelles Mobilité. Là-bas aussi, les moyens informatiques ont été modernisés. Dans la salle, trois grands écrans affichent une carte de la ville et des images en temps réel de la circulation. Une salle à la pointe de la technologie. "On commence à utiliser de plus en plus la détection automatique des incidents, notamment dans les tunnels et on commence à l’étendre à la surface", explique pour sa part Christophe Vanoerbeek, directeur général de Bruxelles Mobilité. Concrètement, cela veut dire que les caméras qui filment la circulation en temps réel reconnaissent les véhicules, de la même façon que nos téléphones reconnaissent les visages. Les situations inhabituelles sont donc très vite détectées par la soixantaine de travailleurs de Bruxelles Mobilité qui se relaient 24 heures sur 24. Pour le directeur général, l’idée est de faire de ce lieu un centre de mobilité à Bruxelles qui a une capacité de contrôle sur les éléments techniques liés à la circulation "comme les feux de signalisation, ou ce qui nous arrive de faire actuellement, par exemple, quand il y a une forte congestion dans un tunnel. On le ferme pendant quelques minutes de manière que la congestion en amont puisse se répartir et que l’aval soit dégagé avant de relâcher."

Un même espace pour plus de collaboration

Même si les opérateurs des deux entités ne partagent pas directement les mêmes bureaux, ils partagent la cafétaria et d’autres points de rencontre. "Puisqu’ils sont physiquement au même endroit, la coordination est beaucoup plus facile", souligne Brieuc de Meeûs, "s’il y a un problème dans un tunnel et qui a un impact sur le réseau du tram, nous serons tout de suite informés et on va pouvoir décider des actions à prendre ensemble et de manière beaucoup plus efficace." Pour le directeur général de Bruxelles Mobilité, Christophe Vanoerbeek, ce bâtiment partagé permettra aussi de mieux gérer les situations de crise, comme cela avait été le cas lors des attentats de mars 2016. Une salle de gestion de crise a été créée pour interagir rapidement avec les services de secours, la police et les communes, en cas de besoin.

