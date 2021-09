Brussels Expo va devoir licencier pour (tenter de) remonter la pente

Le secteur de l’évènementiel et des gros salons a beaucoup souffert de la crise sanitaire et des arrêts d’activité qui ont suivi. Une nouvelle preuve avec la situation de Brussels Expo. L’ASBL de la Ville de Bruxelles qui gère notamment les palais d’exposition du Heysel est dans le rouge. Elle a fait ses comptes cet été et il manque dix à douze millions d’euros pour poursuivre ses activités.

Enfin, il faudra penser un nouveau modèle économique. En gros, se réorienter et réorienter son activité pour Brussels Expo. L’une des pistes envisagées à ce propos serait de réduire la taille des palais du Heysel qu’elle gère (et dont elle paie donc aussi l’entretien). Actuellement, c’est un espace de 120.000 m² qui est exploité par Brussels Expo au Heysel. Une charge très lourde donc, sachant qu’au plus fort de la pandémie et de la fermeture du secteur événementiel, le chiffre d’affaires était tombé à… zéro euro. Le directeur de Brussels Expo affirmait d’ailleurs récemment que cette crise a coûté 50 millions d’euros de pertes à son institution.

Les palais du Heysel que gère Brussels Expo accueillent notamment des événements comme le Salon de l’auto ou le salon Batibouw.