Brussels Airport va investir 100 millions d'euros sur trois ans pour développer le fret à Zaventem

"On se trouve ici dans un énorme frigo… On y reste toujours au frais !" Ce gigantesque hangar frigorifié est rempli de médicaments, prêts à partir ou tout juste arrivés. Ils ne restent ici que très peu de temps. "Maximum 48h."

Une aubaine pour attirer d’autres compagnies ?

Pour DHL Global Forwarding, les investissements de Brussels Airport dans de nouveaux entrepôts réfrigérés sont une aubaine. "Cela va certainement faciliter la donne dans la mesure où l’on va attirer d’autres compagnies aériennes, explique Elledin Djernoun responsable commercial. Car notre but, c’est d’utiliser le plus possible des vols au départ de Bruxelles. Si on augmente la qualité, les compagnies aériennes seront plus enclines à venir sur Bruxelles."

Un savoir-faire reconnu

Et c'est précisément l'objectif de Brussels Airport qui veut se positionner comme un point névralgique pour l'expédition de produits pharmaceutiques à travers le monde.

"Nous avons commencé à développer ce transport de produits pharmaceutiques avec les sociétés pharmaceutiques belges, en toute logique, nous a répondu Arnaud Feist, administrateur délégué. Maintenant, nous sommes reconnus au niveau international. D’autres compagnies pharmaceutiques étrangères passent à présent par Bruxelles pour transporter leurs produits, car nous avons acquis un savoir-faire qui est reconnu partout."