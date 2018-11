Brussels Airport accueille une deuxième compagnie cargo sud-américaine

Le premier vol de la compagnie Avianca Cargo a atterri ce week-end à Brussels Airport. Il s'agit de la troisième nouvelle compagnie de fret pour l'aéroport cette année et la deuxième provenant d'Amérique du Sud.

Le vol s'est déroulé dimanche, a annoncé Avianca Cargo lundi soir sur Twitter. "Avec cette liaison, nous souhaitons continuer à soutenir le développement de l'industrie de la fleur et d'autres denrées périssables en Amérique latine", indique le transporteur. "Nous voulons également offrir à nos clients en Europe et en Asie un service de fret vers l'Amérique latine, via notre hub de Miami."

L'arrivée d'Avianca a été confirmée par l'aéroport de Zaventem. La compagnie effectuera le trajet Bogota-Miami-Bruxelles deux fois par semaine avec un avion cargo Airbus A330.

Avianca Cargo est la troisième nouvelle compagnie à s'installer à Brucargo, après LATAM Cargo et Turkish Cargo.

De janvier à fin octobre, plus de 600.000 tonnes de fret ont été traitées à Zaventem, soit 6,6% de plus que durant la même période en 2017.