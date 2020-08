Brussels Aiport : le nombre de passagers a augmenté en juillet mais reste inférieur aux chiffres de 2019

Depuis la reprise des vols non-essentiels le 15 juin dernier, le nombre de passagers accueillis à Brussels Airport a augmenté mais reste toutefois en dessous celui de juillet 2019. Ce résultat reflète l’envie de nombreux Belges de partir en vacances à l’étranger mais l’incertitude liée aux changements fréquents de la situation sanitaire dans plusieurs régions européennes.

Durant le premier mois des vacances d’été, 525.022 passagers ont été accueillis à Brussels Airport, soit une baisse de -80,8% par rapport à juillet 2019. Parmi ceux-ci, 303.222 passagers au départ et 221.800 à l’arrivée, une différence qui s’explique par le fait que les vacanciers ont attendu le début de la saison des vacances pour s’envoler. Les passagers ont principalement choisi des destinations européennes en raison des restrictions et interdictions de voyage vers les pays non européens.

Ralentissement en fin de période

Les changements parfois quotidiens sur les fermetures de frontières et les codes couleur ont également un effet négatif sur le nombre de passagers en demande de clarté. A partir de la troisième semaine du mois, on constate une stagnation alors que le mois de juillet avait très bien commencé.

120 destinations durant le mois d’août

En ce début août, 700 vols par semaine sont prévus au départ de Brussels Airport. 120 destinations sont proposées par une quarantaine de compagnies aériennes. L’Espagne, l’Italie, la Grèce, le Portugal ou encore la France sont les destinations privilégiées.