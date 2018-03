Boum du nombre d'enfants qui veulent entrer dans une école néerlandophone à Bruxelles

Plus 9% au niveau des demandes d'inscriptions au niveau des écoles maternelles et primaires. Au total, quelque 6.300 enfants sont en demande d'inscription. Et parmi eux, presque les 3/4 sont issus de familles dont aucun des parents ne parle le néerlandais.

Selon la plateforme locale flamande de concertation, ce boum s'expliquerait notamment par une meilleure information sur l'enseignement néerlandophone qui est donnée et par le nombre d'enfants en âge d'entrer à l'école, qui est lui aussi en forte hausse dans la capitale.