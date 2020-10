Boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht: la Région fait marche arrière, retour à deux bandes

Marche arrière toute! D'ici peu, il y aura de nouveau deux bandes de circulation automobile dans chaque sens sur le boulevard Sylvain Dupuis, qui longe le Westland Shopping, à Anderlecht. Les riverains en ont été informés ce mercredi soir, selon une information de nos confrères de la DH. Sur cette importante entrée de la ville à l'ouest de Bruxelles, c'est donc la fin d'un test jugé peu concluant à l'autopsie.

En juin dernier, nous sommes tout juste sortis du confinement quand la Région bruxelloise décide de supprimer une bande dans chaque sens sur le boulevard Sylvain Dupuis. Cela se fait au bénéfice des bus, taxis et vélos qui auront désormais leur propre bande dans chaque sens.

Mais à quel prix? Riverains, commerçants du Wetsland Shopping et commune d'Anderlecht dénoncent en chœur des embarras de circulation et un report de trafic dans les rues résidentielles voisines.

Un nouveau plan de circulation

Après de longues semaines de discussions, la Région finit par les entendre. "La situation sur place n'est pas celle qu'on avait espèré", reconnaissait la ministre de la mobilité Groen Elke Van den Brandt ce jeudi matin sur Vivacité Bruxelles.

Retour donc à la situation initiale - deux fois deux bandes pour les voitures - à une nuance près. En direction du ring, les places de stationnement le long du boulevard vont toutes être supprimées. Cela dégagera de la place pour installer une piste cyclable unique qui sera, cette fois, bi-directionelle. "On espère que cela sera plus fluide, mieux et pour les cyclistes, et pour la circulation automobile", dit Elke Van den Brandt.

Les nouveaux marquages devraient être faits dans les prochains jours. Il faut faire vite, avant la baisse des températures. Le nouveau dispositif sera évalué au printemps prochain.