Bird revient sur le marché des trottinettes en flotte libre à Bruxelles

Malgré le confinement et le télétravail, un troisième opérateur (re)fait son apparition sur le marché bruxellois de la mobilité dite douce. Bird a obtenu du gouvernement bruxellois l'autorisation de déployer 200 trottinettes électriques dans l'espace public. Il rejoint ainsi les deux autres opérateurs déjà présents : Lime (1940 engins) et Dott (200).

Un marché en constante évolution

Sur le segment des trottinettes électriques, dix opérateurs ont, un jour ou l'autre, manifesté leur intérêt pour le marché bruxellois. Mais très peu sont parvenus à s'implanter durablement. Des fusions se sont produites, essentiellement quand Lime a racheté Jump (une filiale d'Uber) et ses vélos en libre service. "Le marché est en constante évolution, en effet", explique Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles-Mobilité. "Les premières trottinettes sont apparues dans les rues de Bruxelles lors de l'été 2019. C'est un nouveau marché, qui a besoin de se mettre en place. Entretemps, on sait tous qu'on a connu une année exceptionnelle avec la crise sanitaire. Donc, il est difficile de voir comment le marché va se stabiliser".

Vélos et scooters

Le marché des scooters se partage entre Felyx (600 engins) et Poppy (200) tandis que pour les vélos, aux côtés des Villos de JC Decaux, plusieurs opérateurs tentent de grignoter des parts du gâteau : il s'agit essentiellement de Lime/Jump (1200 vélos) et de Billy Bike (583), qui ne desservent pas toujours l'entièreté du territoire régional. Il existe aussi les "Blue Bike", l'offre de la SNCB. L'offre se complète avec des voitures, à moteur thermique (Cambio ou Getaround, ex-Drivy) ou électrique (Zen Car). Share Now (Drivenow Belgique) a pour sa part quitté la scène en février de cette année faute d'avoir atteint le seuil de rentabilité. On s'attend donc encore à voir émerger de nouveaux acteurs et à en voir d'autres disparaître ou être absorbés dans les prochains mois.