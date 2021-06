Biodiversité : les hirondelles de rivage de retour à Bruxelles, après 40 ans d’absence

Foi d’ornithologue, on n’en avait plus vu nicher à Bruxelles depuis 40 ans. Elles ne faisaient plus que passer lors de leurs migrations. Mais les hirondelles de rivage ont désormais fini de snober la capitale. Deux couples et leurs petits nichent à nouveau le long du canal, à deux pas du pont de Buda, à Neder-Over-Hembeek.

Si la bétonisation du canal avait peu à peu chassé ces oiseaux habitués à nicher dans les berges sablonneuses, c’est aussi l’intervention humaine qui les fait revenir aujourd’hui au bord du canal.

Plusieurs associations environnementales se sont effet unies pour construire en mars dernier le long des berges, sur une friche de quelques dizaines de mètres à peine, un vaste nichoir artificiel pour ces hirondelles de rivage.

De nature prudentes, les hirondelles ont pour l’heure opté pour une cavité naturelle qui jouxte le nichoir artificiel, mais les porteurs du projet ont bon espoir que leur structure se remplisse rapidement.

On favorise leur venue en diffusant des chants d’hirondelle

"Ce sont deux grandes caisses en bois avec 69 cavités, explique Eric Frère, qui a construit ce nichoir avec son équipe de la menuiserie de la Ferme Nos Pilifs. A l’intérieur, ce sont des tubes dans lesquels on a disposé du sable, parce que ces hirondelles nichent dans quelques centimètres de sable. Sur chaque tube, il y a un bouchon, ce qui permettra d’ouvrir indépendamment chaque cavité pour baguer les jeunes."

Car l’ambition est d’attirer au Port de Bruxelles une colonie entière d’hirondelles de rivage, comme au bon vieux temps. "L’hirondelle de rivage a disparu depuis 1978 à Bruxelles, détaille Alain Paquet, du service études de Natagora. On a choisi cet endroit du canal pour qu’elles reviennent. On favorise leur venue en diffusant des chants d’hirondelle par des haut-parleurs pour attirer l’attention des femelles et des mâles sur la possibilité de nicher ici."

Le Port a un immense terrain de jeu

Ces caissons nichoirs sont une première en Belgique. Inspiré d’une expérience qui a fait ses preuves en Angleterre, le dispositif donne déjà l’envie d’aller plus loin aux responsables du Port de Bruxelles.

"Le Port a un immense terrain de jeu pour la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique, via les 80 hectares de plan d’eau que constitue le canal, explique Philippe Matthis, directeur général adjoint du Port. Utiliser les berges qui ne sont pas occupées par le transbordement de navires a du sens. Nous allons bientôt proposer à notre Conseil d’administration un "plan nichoirs"", ajoute le directeur du Port de Bruxelles, propriétaire d’une trentaine de bâtiments et terrains le long du canal.