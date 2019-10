Bientôt un label "Made in Anderlecht" pour les fruits et légumes produits dans la commune

D’ici quelques semaines, Un label "Made in Anderlecht" devrait voir le jour et permettre d’offrir plus de visibilité pour les légumes et fruits produits sur le territoire de la commune.

En effet, des potagers, il en pousse de plus en plus en bordure d’Anderlecht. En plus de ce label qui mettra en valeur leur production, l’échevine du développement économique Elke Roex vient d’imaginer un projet de magasin partagé. Celui-ci se situera du côté de Saint-Guidon. Et il sera bientôt mis à disposition des petits producteurs anderlechtois. Selon Elke Roex, "le but est de pouvoir donner de la place aux producteurs qui n’ont pas ou pas encore le temps d’exploiter un magasin à temps plein et de leur faire partager cet espace pour pouvoir vendre leurs produits."

Et souvent, les Anderlechtois l’ignorent. "Pour le moment, on est en vente directe via des paniers" confirme Gaël Loicq, maraîcher à Anderlecht.

Il ne reste plus qu’à réfléchir à l’organisation concrète de cet espace. Mais pour Gaël, du champ du chaudron, l’initiative ne peut être que positive. "C’est super intéressant d’avoir un magasin qui est directement lié au lieu de production. Les autres magasins ont parfois des exigences qui ne sont pas celles du maraîcher. Ils ne prendront pas un chou-fleur parce qu’il est violet, alors qu’il est aussi bon qu’un chou blanc."

Le projet devrait démarrer en novembre. A terme, l’idée est aussi d’accueillir d’autres producteurs anderlechtois, comme des artisans ou des créatifs.

Si vous êtes producteurs anderlechtois et que le projet vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec le service économique de la commune qui est encore à la recherche de producteurs.