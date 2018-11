Bientôt les vœux des agents de Bruxelles-Propreté à votre porte, mais gare aux imposteurs

Comme à chaque fin d’année, les agents de Bruxelles-Propreté vont bientôt sonner à votre porte pour présenter leurs vœux. La Direction de Bruxelles-Propreté rappelle que les Bruxellois restent libres de leur donner des étrennes ou de ne pas le faire. A cette occasion l’agence bruxelloise rappelle également qu’il existe des imposteurs se faisant passer pour des travailleurs de Bruxelles-Propreté.

Pour reconnaître les bons agents de ceux qui tenteraient d’abuser de votre confiance, il est utile de savoir que le personnel de l’Agence se présentera à votre porte du 1er décembre au 21 du même mois, et doit se tenir strictement à ce laps de temps. Il ne faut donc pas répondre aux solliciteurs qui se présenteraient en dehors de cette période.

De plus, afin de s’identifier, les éboueurs seront munis d’une copie de leur badge de pointage et recevront un dépliant à remettre aux habitants. Ce dépliant reprend une information sur le juste tri des emballages PMC. Seuls les agents de Bruxelles-Propreté pourront présenter leur badge de pointage et disposeront de ce dépliant.

Si toutefois un problème se présentait, l'Agence conseille au public de contacter le service Plaintes de Bruxelles-Propreté au 0800/981 81 ou via l'adresse mail suivante: info@arp-gan.be.

Ecoutez l'interview de Etienne Cornesse, le porte parole de Bruxelles-propreté réalisé par Barbara Boulet.