Bien-être animal: la Région bruxelloise consulte la population

La Région bruxelloise lance une campagne de consultation populaire permettant à tout le monde d'exprimer ses opinions et de faire part de ses attentes en matière de bien-être animal.

Explication du ministre bruxellois en charge de cette matière, Bernard Clerfayt: la politique du bien-être animal a été transférée aux Régions dans le cadre de la 6ème réforme de l'Etat. Elle est régie par une loi datant de 1986, mais depuis lors, les connaissances scientifiques mais aussi les préoccupations des citoyens ont évolué. L'objectif est de mieux les cerner pour mieux en tenir compte pour aborder "ce sujet sensible qui fait souvent réagir au sein de la société" en vue du dépoussiérage d'une législation âgée de de 35 ans.

Selon le ministre, que ce soient des chiens, des chats ou des NAC (nouveaux animaux de compagnie), les Bruxellois sont de plus en plus nombreux à posséder un animal de compagnie. Chats et chiens tiennent le haut du panier puisqu'on en compte respectivement 88.180 et 27.606 enregistrés dans les bases de données DogID et CatID. Mais lapins, hamsters et aussi serpents ou araignées ont de plus en plus la cote auprès des Bruxellois.

"Il est temps de dépoussiérer la loi de 1986. Une refonte de cette législation est plus que nécessaire. Ce travail, nous l'entamons dès aujourd'hui. Mais je ne veux pas le faire seul. Je souhaite associer les citoyens, les consulter, les questionner, les écouter. Parce que le fondement même de la démocratie, c'est la participation", a souligné Bernard Clerfayt.

Pour récolter l'avis des citoyens, la Région bruxelloise lance une campagne de communication baptisée « Donnez-nous votre voix ! ». Celle-ci se déroulera principalement en ligne. Pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'outil numérique des formulaires papiers et des urnes se trouveront dans les maisons communales bruxelloises et leurs antennes.

Les questions posées abordent tous les aspects du bien-être animal. Les citoyens auront l'occasion de répondre à des questions d'ordre très général sur leur perception du bien-être animal mais aussi à d'autres plus pointues qui abordent le commerce d'animaux, l'expérimentation animale ou encore les sanctions à l'encontre des auteurs de maltraitance animale. Enfin, dans la partie « boîte à idées », les citoyens pourront exprimer plus librement leurs attentes et leurs idées.

Les citoyens pourront faire part de leurs idées jusqu'à la fin du mois de septembre 2021. Ensuite, les questionnaires seront dépouillés et analysés . L'objectif est d'adopter un nouveau code en première lecture au deuxième semestre 2022.