"Bien cordialement" : un Bruxellois propose de s'amuser avec des tableaux anciens

"Le seul jeu qui encourage la détérioration du patrimoine", c'est le sous-titre provocateur de "Bien cordialement", un jeu qui vous propose de faire parler les tableaux. Le principe est simple: la boîte contient 150 reproductions de tableaux qui vont des Maîtres anciens à la période romantique et 300 bulles au contenu souvent inattendu : "C'est pas parce qu'on vit dans un abri antiatomique qu'on n'aime pas rigoler" ou "J'ai fait ça avec un peu de corde, des crottes de nez et beaucoup d'amour". Les joueurs ont 30 secondes pour créer la combinaison la plus drôle entre les personnages des tableaux et ce qu'ils pourraient dire. A chaque tour, c'est au gagnant du tour précédent à décider qui l'a le plus fait rire.

Du détournement comme oeuvre d'art

Le créateur du jeu n'en est pas à son coup d'essai : Gil, alias Un Faux Graphiste, a commencé, il y a déjà quelques années, à proposer ses détournements sur les réseaux sociaux. Ce jeune Etterbeekois s'est fait la main avec des planches de Tintin, mettant dans la bouche du jeune héros des propos que jamais Hergé n'aurait osé lui prêter. C'était extrêmement drôle mais la fondation Moulinsart n'a pas apprécié et l'a prié d'exercer son talent sur d'autres images. Alors, notre Faux Graphiste est passé à d'autres images: vieilles photos, gravures du XIX° siècle, tableaux anciens, comics américains... Tout ce qui était dans le domaine public et ne risquait pas d'attirer les foudres d'éventuels ayant-droits était sa cible potentielle. Et ça a marché ! Son humour ravageur a touché de plus en plus de lecteurs, au point qu'il a pu commencer à en faire des livres financés par du crowdfunding.

Dire non à Hachette

Et c'est là qu'interviennent les éditions Hachette. Un jour, notre non-graphiste (il avoue ne connaître du graphisme que le minimum nécessaire à créer ses détournements) se fait contacter par le grand groupe français, qui lui propose de faire un livre chez eux. "Mais je n'avais pas besoin d'un éditeur pour mes livres. J'ai donc refusé. C'est quand même beau, une fois dans sa vie, de pouvoir dire non à Hachette. Du coup, ils m'ont demandé ce que je voulais faire. Ils m'ont proposé un jeu de société, et j'ai accepté directement. Créer le mécanisme du jeu n'a pas été compliqué. D'abord, parce qu'il existe des jeux comme Blanc manger coco qui fonctionnent sur cette façon d'assembler des phrases. J'ai juste ajouté les tableaux et, comme le jeu est basé sur mon métier actuel, ça ne m'a pas pris trop de temps."

Le vrai défi a été d'écrire les 300 phylactères. Et de sélectionner les 150 tableaux : "La plupart des commentaires me disent que les tableaux sont magnifiques, qu'ils dépeignent des scènes incroyables. Je les ai trouvés sur les sites de différents grands musées américains, qui mettent des reproductions en haute définition libres de droits, même pour une utilisation commerciale. J'ai découvert des tableaux étonnants : des attaques de requins, des crucifixions à l'envers, d'autres où la croix ressemble à un drone prêt à s'envoler. En fin de compte, "Bien cordialement" pousse les gens à découvrir des trésors cachés et des tableaux qu'ils ne connaissent pas. Après, mon intérêt, ça reste quand même de trouver ce qu'on va pouvoir en faire de drôle..."