Besoin d’un conseil juridique ? Le Justibus, un bus aménagé en cabinet d’avocat, passera peut-être près de chez vous

Rendre la justice plus accessible aux citoyens qui trop souvent n’ont pas confiance en elle, telle est l’idée du projet "Justibus". Il s’agit d’un bus itinérant dans lequel des avocats offriront des renseignements pratiques et juridiques aux justiciables. Un bus conçu comme un cabinet de consultation d’avocat qui sillonnera les communes de la capitale.

"Il y a un sentiment d’insatisfaction du citoyen par rapport à l’accès à la justice", explique Vinciane Gillet, avocate et présidente de la Commission d’aide juridique de Bruxelles. "Donc je pense qu’un bus s’impose. C’est l’avocat dans la cité. L’avocat n’est plus dans son bureau ou dans un lieu fixe mais l’avocat va vers les gens. Et donc nous serons sur différentes places de Bruxelles avec une volonté d’offrir des services gratuits et des premières consultations à tous les citoyens sans conditions de nationalité ou de revenu."

Une expérience pilote qui commence ce lundi 14 octobre par une halte de 10 heures à 13 heures place du Jeu de Balle. Mardi, ce sera place de la Duchesse du Brabant à Molenbeek et mercredi au marché du Châtelin à Ixelles. À chaque jour sa commune donc.

"L’idée c’est de toucher un maximum de citoyens et c’est pour ça qu’on a choisi des marchés. Des endroits où les gens se trouvent. Parce que la mission de la commission d’aide juridique c’est l’accès à la justice sans condition de nationalité et de revenus et donc on s’adresse à tous les citoyens. On avait déjà travaillé avec un bus pour le parc Maximilien. Aujourd’hui, c’est un bus qui sillonnera Bruxelles."

Avec un calendrier un calendrier consultable sur le site www.aidejuridiquebruxelles.be