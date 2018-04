Berchem-Sainte-Agathe : la give box incendiée cinq fois en six mois

La give box de Berchem-Sainte-Agathe a été incendiée six fois depuis son installation, fin 2013, à la rue de l’Eglise. Ce lieu où l’on peut déposer et emporter gratuitement des objets est porté par le collectif Berchem local et durable (Bled). La cabane a même été incendiée cinq fois ces six derniers mois.

Sur place, il ne reste que les murs. Et même les murs sont fissurés. Les vêtements, les livres... Tout a été réduit en cendres.

"C'est clair que plus ça arrive, moins on y croit", lâche Emilie Hendrick, membre du collectif. "On se demande de plus en plus si c'est possible de continuer tout court. Après, même si 350 personnes aiment le projet, il suffit d'une seule personne pour le détruire."

Les membres du collectif sont découragés, mais pas résignés. "Après chaque incendie, j'ai dit que j'arrêtais, et puis on reçoit des marques de soutien... Il y a des personnes pour qui ce projet est important. Il y a des personnes pour qui cet espace leur a permis de trouver leur place dans la commune. Je pense à Martine qui est une cheville ouvrière de la give box et qui s'en occupe. Et c'est pour toutes ces personnes que nous avons envie de continuer."