Berchem-Sainte-Agathe: "5000 € pour refaire les façades des commerces"

Invité ce lundi matin au déjeuner des bourgmestres, Joël Riguelle, le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe a répondu lors de l’exercice " Moi, bourgmestre " aux inquiétudes de auditeurs. A nos micros, les citoyens avaient souligné le manque d’espace pour les piétons, le manque de petits commerces de proximité mais aussi l’envie d’avoir des lieux destinés aux jeunes et aux enfants.

Le bourgmestre répond favorablement à ces demandes : " Je m’engage pour les six prochaines années à créer encore davantage de places pour les piétons comme nous l’avons fait au parvis de l’église. Mais aussi à soutenir le commerce local parce qu’effectivement, il souffre de la grande distribution et de la désertification du centre-ville. Nous allons les aider. Nous les aidons déjà avec une prime de 5000 euros pour refaire leur devanture et acheter du mobilier Horeca. Mais demain, nous dynamiserons encore avec des start-up shops proches du centre. "