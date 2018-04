Baromètre de satisfaction: la Stib obtient une distinction pour la troisième année consécutive

7,1 sur 10, c'est la note octroyée par les usagers, qui ont été plus de 9000 à répondre au baromètre annuel de satisfaction.

Pas de problèmes de parking, rapide, économique... Dans ce baromètre 2017, les usagers sont de plus en plus nombreux à mettre l'accent sur les avantages du transport collectif, qui est de moins en moins un choix par défaut.

Ce qui réjouit Cindy Arents, la porte-parole de la Stib. "48% des personnes interrogées estiment que la mobilité à Bruxelles, de manière générale, s’est détériorée. Par contre, plus de 84% estiment que la mobilité avec la Stib est restée stable, voire s’est améliorée. C’est très positif ! Cela montre l’intérêt et l’importance des transports publics à Bruxelles, aujourd’hui !"

Lorsque l’on analyse, transport par transport, on remarque que le tram et le métro obtiennent de très bonnes notes, le bus un peu moins. Explications : "Les embouteillages ne touchent forcément pas le métro, peuvent impacter le tram mais c’est surtout le bus qui y est dépendant. En termes de fréquence et de rapidité, le bus est encore victime du trafic à Bruxelles. Raison pour laquelle il obtient un score un peu plus faible dans cette enquête, mais cela reste très raisonnable, avec une distinction également."

Cela dit, tout n'est pas rose pour autant. La satisfaction des clients est moindre en ce qui concerne par exemple le sentiment de sécurité en soirée dans les stations ou encore les fréquences le week-end, en soirée et la nuit.