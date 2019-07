Baignade à Bruxelles: l'étang de la Pede à Anderlecht accueille ses premiers baigneurs

Si vous rêvez de piquer une tête dans un point d'eau naturel sans quitter Bruxelles, bonne nouvelle: ce vendredi s'ouvrait le premier test de baignade en ville aux étangs de la Pede, à Anderlecht. Durant trois week-ends cet été, le programme "Expedition Swim" organise des tests grandeur nature pour évaluer l'avenir de la baignade en plein air dans les eaux bruxelloises. Parce que jusqu'ici à Bruxelles, cela n'existe pas.

Le projet a pour but d'évaluer d'une part l'intérêt du public, d'autre part l'impact environnemental. La qualité de l'eau est évaluée depuis plusieurs semaines à l'étang de la Pede et le département eau confirme: les résultats sont excellents. Les baigneurs peuvent profiter sans crainte d'une eau à 20 degrés, dépourvue de chlore et à proximité des canards.

Qu'en est-il des conséquences environnementales?

Pauline Lorbat, porte-parole de Bruxelles environnement, explique: on teste également l'impact du public sur la biodiversité, aussi bien sur la faune et la flore, mais également sur la qualité de l'eau, voir quel sera l'impact des baigneurs, de la crème solaire ou autre. Pour éviter une trop grande perturbation des milieux naturels, un périmètre de baignade strict a été établi: Au niveau des étangs de la Pede, on s'est rendu compte qu'il y avait des zones plus utilisées par la faune que d'autres, du coup on a sélectionné la zone de baignade le plus loin possible, pour les laisser en paix explique Martin Ohsé, du département eau. Le bassin fait 25 mètres sur 25 et le temps de la baignade est compté: une demie heure.

Trois rendez-vous à retenir

En pratique, trois rendez-vous: les 19 et 20 juillet aux étangs de la Pede à Anderlecht, les 27 et 28 juillet au Bois de la Cambre et aux pêcheries de Watermael-Boitsfort les 3 et 4 août. La plupart des plages horaires sont déjà réservées - près de 1000 personnes sont attendues pour ces deux premières journées - mais notez qu'il est aussi possible de s'inscrire sur place le jour même à partir de 11h45. Toutes les infos sont sur: https://fr.expeditionswim.be.

Reste à voir quels seront les résultats de cette expérience. L'association Pool is Cool qui organise avec Bruxelles Environnement ces baignades espère que cela permettra d'offrir aux Bruxellois un lieu permanent pour se baigner en plein air.