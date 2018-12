Saint-Josse-Ten-Noode, la commune bruxelloise la plus généreuse envers ses mandataires

C'est un conseiller de l'opposition à Saint-Josse-ten-Noode qui est à l'origine de nos interrogations. Il nous a fait parvenir la délibération du collège des bourgmestre et échevins concernant les rémunérations et avantages que s'octroient l'équipe au pouvoir pour les six prochaines années. Si le salaire du bourgmestre et des échevins est fixé par la loi communale en fonction du nombre d'habitants de chaque commune, les divers avantages octroyés dans le cadre de l'exercice des mandats de bourgmestre et d'échevin sont réglés par une ordonnance régionale. Mais elle laisse une marge de manoeuvre aux communes, qui ne se privent pas d'en profiter. Si certaines ont fait voeu de sobriété, voire de rigueur, d'autres se montrent presque prodigues. Nous avons limité notre coup de sonde à une dizaine de communes, de tailles et de composition sociologique variables.

De grosses disparités entre communes

A priori, les montants attribués aux édiles ten-noodoises nous ont paru fort élevés. Surtout pour une commune au territoire exigü (1,1 km carré) et dont la population est la plus pauvre de Belgique. Mais après tout, peut-être entraient-ils dans la norme régionale. Il nous fallait donc comparer les communes entre elles. A Saint-Josse, le bourgmestre bénéficie d'un forfait de téléphonie mobile de 200 euros mensuels, les échevins "se contentant" de 150 euros. Un chiffre à mettre en rapport avec Forest, par exemple, où aucun montant ne semble prévu pour les frais de communications des membres du collège. Ou avec Uccle, qui plafonne la somme à 75 euros par mois. A Saint-Gilles, les échevins disposent d'un forfait de 725 euros par an, soit quelque 60 euros par mois. A Molenbeek, le forfait gsm est limité à 100 euros par mois. A Woluwe-Saint-Pierre, commune cossue de la seconde couronne, seul le bourgmestre jouit d'un remboursement intégral de ses frais de téléphone. Dans le rapport 2017 sur les avantages et rémunérations, le premier échevin peut, pour les besoins du service, emprunter un gsm communal. Pas les autres membres du collège.

A l'opposé, certaines communes offrent à leurs édiles la prise en charge intégrale et sans limite de leurs frais de communications téléphoniques et/ou de connexions internet. C'est le cas de la Ville de Bruxelles, de Schaerbeek et d'Ixelles, par exemple. A Jette, seul le bourgmestre jouit de ce privilège, les échevins étant limités à 50 euros par mois.

Des tablettes, mais pas pour tout le monde

Dans de nombreuses communes, les échevins et le bourgmestre reçoivent une tablette ou un ordinateur portable dans le cadre de leur mandat. Forest a pris soin de préciser que la tablette devait être restituée à la commune à la sortie de charge. Pas de tablette par contre à Saint-Gilles, à Uccle ni à Molenbeek. La même inégalité prévaut concernant les frais de représentation et de déplacement. Il n'en est pas question à Uccle ou dans les deux Woluwe. Par contre, Saint-Josse, toujours elle, alloue à son bourgmestre 892,44 euros de frais de représentation par trimestre (la moité de cette somme pour les échevins). Ailleurs, les frais ne sont remboursés que sur présentation de justificatifs, avec parfois un plafond fixé dans le budget communal.

Des communes comme Schaerbeek, Bruxelles et Ixelles mettent un véhicule à disposition des membres du collège. Ce qui n'implique pas que ceux-ci les utilisent. Rappelons au passage que l'ensemble des élus communaux reçoivent un libre parcours sur le réseau de la STIB.

Même l'octroi de collaborateurs est variable. Sur ce plan, Uccle se distingue à nouveau par son sens de l'économie puisque si le bourgmestre peut s'appuyer sur trois collaborateurs, les échevins, eux, ne disposent d'aucun auxiliaire de cabinet.

Au terme de notre comparaison, la petite commune de Saint-Josse apparaît donc plutôt généreuse envers ses mandataires exécutifs. Peut-être s'agit-il d'une forme de compensation à la faiblesse des rémunérations, une commune de 25.000 habitants n'étant pas forcément plus facile à gérer qu'une entité de 80.000 âmes, alors que les salaires des bourgmestre et échevins y sont nettement moins élevés.