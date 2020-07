Autoworld propose une terrasse éphémère sous les Arches du Cinquantenaire

Une terrasse éphémère s’est ouverte sur l’esplanade du Cinquantenaire au début du mois de juillet. Le lieu est géré par le musée Autoworld. Il remplace pour un moment la brasserie du musée, en travaux pour l’instant. Le journaliste de la DH Les Sports + Arnaud Farr signe un article à ce sujet ce matin. Il en parlait sur les ondes de Bruxelles Matin.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Depuis janvier, le parking est interdit sur l’esplanade du Cinquantenaire. Pour le journaliste Arnaud Farr, cela change radicalement le paysage : "Désormais, les promeneurs peuvent s’y rendre pour admirer les bâtiments et les arches. Le fait qu’on puisse maintenant y retrouver un espace de restauration rend ce lieu beaucoup plus convivial et chaleureux".

Depuis leurs fourneaux, trois jeunes chefs proposent des plats de brasserie, une sélection de vins, de bières et de cocktails. Pour la DH Les Sports +, The Bar est "La nouvelle place to be au Cinquantenaire" : c’est le titre de l’article à retrouver ce matin dans les pages du journal.

►►► Retrouvez l’article complet dans la DH Les Sports +, en librairie.