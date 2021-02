Auderghem : des nouveaux dispositifs aux abords des écoles pour protéger les usagers faibles

Les silhouettes "Pieto" ont fait leur apparition il y a quinze jours aux abords des écoles d’Auderghem. Ce sont de nouveaux totems érigés pour attirer l’attention des automobilistes à l’approche d’un passage pour piétons. Auderghem est la première commune bruxelloise à tester ce concept, et en a déjà fait installer une vingtaine.

Situés près des écoles, il ont tout juste la taille et le gabarit d’un enfant de sept ans, colorés d’orange, de jaune et de rose fluo. Pour certains, leur taille constitue d’ailleurs un problème, puisqu’ils seraient perçu comme " trop bas ".

Protéger l'usager faible

Mais pour Sophie De Vos, l’échevine à la base du projet, cette petite taille est voulue. " L’idée, c’est que l’automobiliste réfléchisse avec son cœur, et pas avec son cerveau. Lorsqu’il voit un enfant, il ne réfléchit pas, il freine ". Selon elle, ce projet est le début d'une politique qui vise à remettre l'usager faible au cœur des préoccupations.

Du côté de l'établissement scolaire, on souligne l'initiative. Virginie Van Haezebrouck, directrice du centre scolaire du Blankedelle, est enthousiaste. " J’ai eu une réunion avec mon association des parents, qui a remarqué ce dispositif un peu partout. Tout le monde trouve que c’est très positif, et qu’on aurait désormais davantage tendance à faire attention, pensant que c’est un enfant. Du coup, on ralentit d’emblée ", remarque-t-elle.

En plus des vingt dispositifs déjà mis en place, d’autres pourraient faire leur apparition si le projet est concluant.