Auderghem:"1 repas, 2 familles" une opération via Facebook pour aider ses voisins fragilisés

Jessica et Fabienne deux Auderghemoises avaient envie de donner un coup de pouce à celles et ceux que la crise du Covid a fragilisés. Elles ont donc créé une page Facebook : "1 repas, 2 familles à Auderghem". L’idée est simple, chaque lundi, une famille augmente la quantité de son repas pour l’offrir à une autre famille que la crise met en difficulté. L’opération se limite volontairement à la seule commune d’Auderghem, elle a débuté lundi soir.

Jessica Nibelle s’affaire dans sa cuisine ce lundi soir, au menu familial : couscous aux légumes. Mais aujourd’hui elle a prévu deux portions en plus, qu’elle ira apporter à une voisine. C’est le principe de l’opération via Facebook qui vise à mettre en contact des habitants de la commune, ceux qui font à manger une fois par semaine et ceux qui apprécient ce coup de main. Et il y a énormément de retours positifs, se félicite Jessica.

" Il y a des gens qui ont envie de cuisiner et il y a aussi des bénéficiaires. Évidemment c’était plus difficile d’aller chercher ce public-là, car on n’a pas forcément envie d’être exposé. "

A Auderghem aussi on connait les problèmes financiers

Et n’allez pas croire qu’Auderghem est une commune dont les habitants ne connaissent pas les soucis financiers, détrompez-vous, souligne Fabienne Heiles, l’autre personne à l’initiative du projet :

"Au printemps lors du premier confinement, des services sociaux de la commune ont également servi des repas, près de 160 personnes se sont manifestées pour en bénéficier. "

Pour ceux qui hésiteraient à participer, il est utile de savoir que lors d’une inscription, il est impossible pour les autres membres de savoir qui est cuisinier ou bénéficiaire.