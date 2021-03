Attentats à Bruxelles: cinq ans après, la Belgique rendra hommage aux victimes du terrorisme ce 22 mars à Bruxelles

Le 22 mars 2016, Bruxelles était la cible d'attentats terroristes perpétrés à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek. En hommage aux 32 victimes décédées et 340 autres blessées ce jour-là, le gouvernement fédéral, Brussels Airport, la Stib et les associations de victimes Life4Brussels et V-Europe organiseront lundi 22 mars une cérémonie dédiée à toutes les victimes d'actes terroristes.

Le roi Philippe et la reine Mathilde, ainsi que le Premier ministre Alexander De Croo seront présents.

Cinq ans plus tard, à l'heure précise de ces attentats, un moment de silence et de recueillement sera organisé à Brussels Airport et dans la station de métro Maelbeek. Ensuite, à 12h15, une cérémonie de commémoration aura lieu au monument aux victimes d'actes terroristes, situé rue de la Loi à Bruxelles.

Pandémie oblige, le nombre de personnes présentes sera limité et seule une délégation restreinte de victimes et de représentants des services d'aide et d'intervention pourra assister à la cérémonie. Toutefois, l'hommage sera retransmis en direct sur plusieurs chaînes de télévision dont la RTBF et sur le site internet 22-03.be.

Ce moment sera jalonné de discours, d'une représentation artistique, de témoignages et d'un hommage aux victimes qui ont péri, perdu un proche ou ont été blessées lors d'actes terroristes en Belgique ou à l'étranger.

"Les victimes qui ne pourront pas être présentes physiquement lors de la cérémonie en raison des mesures sanitaires seront représentées de manière symbolique", assure la Chancellerie du Premier ministre.