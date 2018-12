Attentat au Musée juif de Bruxelles: "C'est à la cour de dire si un report du procès est nécessaire"

"C'est à la présidente de la cour d'assises d'évaluer si la date de remise de certaines pièces et l'importance de ces pièces justifient ou non un report du procès", a réagi Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, aux déclarations de l'un des avocats de Mehdi Nemmouche concernant le procès de l'attentat au Musée juif de Bruxelles. Jeudi matin, Me Sébastien Courtoy a déclaré à la chaîne télévisée RTL-TVI qu'il souhaitait un report du procès en raison du fait que le parquet fédéral a ajouté de nombreuses nouvelles pièces au dossier.

"La principale raison est que, tous les jours, de nouvelles pièces arrivent dans ce dossier, dont nous ne sommes même pas avisés, dont nous ne connaissons même pas encore le contenu, alors que dans cinq jours nous devons déposer notre liste de témoins", a affirmé Me Sébastien Courtoy, conseil de Mehdi Nemmouche, à RTL-TVI.

Celui-ci souhaite donc le report du procès pour se "donner l'occasion de prendre connaissance des nouvelles pièces que dépose le parquet fédéral".

Le dossier pénal concernant l'attentat au Musée juif de Bruxelles compte à l'heure actuelle trente-six cartons.

Le procès est fixé devant la cour d'assises de Bruxelles le 7 janvier prochain à 14h pour le tirage au sort des jurés, et dès le 10 janvier prochain à 09h pour les débats mêmes.

Egalement, une audience préliminaire est prévue le 20 décembre prochain pour l'établissement de la liste des témoins, conformément aux demandes des différentes parties et avec l'accord de la cour.

Les débats sont prévus du 10 janvier à début mars prochains, mais pourraient se terminer plus tôt.

Dans cette affaire, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer sont accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Bruxelles. Elle avait coûté la vie à quatre personnes: un couple de touristes israéliens, une bénévole et un collaborateur du musée.