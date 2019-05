Attaque d’une jeune maman à Anderlecht : un suspect arrêté

Un suspect a été arrêté aux Pays-Bas dans le cadre de l’enquête sur l’agression au couteau dont une femme a été victime le 2 avril dernier à Anderlecht, a appris l’agence Belga à bonne source. La victime, une femme de 32 ans, mère de trois enfants, avait été attaquée par un individu en sortant de chez elle.

Le parquet de Bruxelles avait émis un avis de recherche avec les photos d’un suspect. Après des investigations infructueuses, un homme a été arrêté début mai aux Pays-bas pour ces faits, qualifiés de tentative de meurtre.

Le parquet communique

Le 6 mai 2019, un homme, A.A. né en 1985, a été arrêté au Pays-Bas. Il est suspecté d’être l’auteur de cette tentative d’assassinat. Le suspect, sans antécédents judiciaires, est connu des services de police et de justice. Un mandat d’arrêt européen a été émis. Une fois sur le sol belge, le suspect sera auditionné par les enquêteurs et le juge d’instruction.

Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles, indique qu’à ce stade, le suspect n’a pas encore été interrogé sur les faits reprochés, il est trop tôt pour connaître les raisons de son acte et s’il est en aveux ou non de la tentative d’assassinat. Il rappelle aussi que l’intéressé est toujours présumé innocent.

Rappel des faits

Le matin du 2 avril 2019, une tentative de meurtre a été commise sur une femme d’origine somalienne âgée de 32 ans, chaussée de Ninove à Anderlecht. La victime, accompagnée de ses trois enfants, a été poignardée par un individu alors qu’elle sortait de chez elle. L’auteur avait ensuite pris la fuite en direction de la gare de l’Ouest.

Ce dernier avait été décrit comme un homme âgé d’entre 20 et 30 ans, mesurant environ 1m80, de corpulence robuste et arborant une calvitie frontale et un fin collier de barbe. Grâce à des photos issues d’images de vidéosurveillance, un avis de recherche avait été diffusé par la police.