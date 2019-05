ATD Quart Monde remporte le prix fédéral de lutte contre la pauvreté

Nominé pour la région de Bruxelles-Capitale, le mouvement ATD Quart Monde a remporté le prix fédéral de lutte contre la pauvreté 2019 remis mercredi soir à Bozar par le Service Public Intégration Sociale.

Chaque année, le prix fédéral de lutte contre la pauvreté s’intéresse à des projets qui s’inscrivent dans un thème précis. En 2019, c'est le thème de « la participation » qui a été retenu, et qui a valu son prix à ATD Quart Monde. Le mouvement considère en effet que, pour lutter efficacement contre la pauvreté, il faut la connaitre au mieux. C’est pourquoi il implique des personnes ayant un vécu de la pauvreté directement dans la préparation et la réalisation des actions ainsi que dans la gouvernance de l’organisation.

Le prix consiste en un trophée et un soutien financier de 10.000 euros, destiné à soutenir l’ensemble des actions du mouvement. C'est une reconnaissance pour l’ensemble des acteurs de l'organisation, en situation de pauvreté ou non, qui lutte contre la misère depuis plus de 50 ans.

A l'occasion de la remise du prix, Marijke Decuypere, volontaire permanente et membre de l’équipe de coordination nationale ATD Quart Monde, a regretté un investissement trop timide, selon elle, des différents gouvernements dans la lutte contre la pauvreté. « On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses citoyens les plus pauvres, a-t-elle expliqué. Un pays aussi riche que le nôtre devrait avoir honte qu’un groupe toujours plus important de personnes doivent se battre quotidiennement pour survivre ».