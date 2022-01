Assises Bruxelles : début du procès du meurtrier présumé d’Eunice Osayande

"J’avais consommé beaucoup de stupéfiants durant toute la journée", a raconté l’accusé, jeudi, devant la cour d’assises de Bruxelles. Ce dernier a déclaré qu’il n’était donc "pas dans son état normal" lorsque les faits ont eu lieu, tout en précisant qu’il ne cherchait aucune excuse. Dans ce procès, un jeune homme âgé de 21 ans est accusé du meurtre d’une jeune prostituée nigériane âgée de 23 ans, Eunice Osayande, commis à Schaerbeek en 2018.

"J’ai quitté le bar où je travaillais vers 03h00. Je me suis ensuite rendu dans mon jardin, c’est-à-dire que c’est un jardin social où je vais souvent. J’ai continué à consommer… Un petit joint, pas grand-chose. Puis dans les toilettes, chez moi, j’ai encore pris de la cocaïne", a déclaré l’accusé.

"Je voulais avoir un rapport sexuel et je me suis rendu dans ce quartier où les dames se prostituent. J’ai fait plusieurs tours pour trouver une femme à mon goût et je suis allé vers madame Osayande. Je voulais juste avoir un rapport sexuel. Je n’étais pas dans mon état d’esprit normal. J’avais trop consommé, madame. Je ne contrôlais plus mes pensées", a-t-il exprimé.

Le jeune accusé, qui était mineur au moment des faits, doit répondre du meurtre d’une prostituée nigériane de 23 ans, Eunice Osayande. Celle-ci avait été tuée à coups de couteau, dans sa carrée située rue Linné à Schaerbeek, durant la nuit du 4 au 5 juin 2018.

L’accusé a été reconnu sur des images de caméras de vidéo-surveillance du quartier, filmées juste après les faits. Il y est observé courant vers la gare du Nord, puis montant dans un tram, et arborant un t-shirt déchiré. Il a ensuite été identifié sur base d’empreintes digitales relevées sur un paquet de cigarettes se trouvant dans un sac, vraisemblablement abandonné sur place par l’auteur.

Le jeune homme, qui était déjà connu de la police et des services judiciaires de la jeunesse, a été arrêté le 20 juin 2018, soit une quinzaine de jours après les faits. Après avoir tout d’abord nié toute implication, il est passé aux aveux, expliquant son geste par un différend dans le cadre d’une relation sexuelle tarifée avec la victime. Il a déclaré s’être défendu face à la prostituée qui le chassait violemment, précisant qu’il n’avait pas l’intention de la tuer. Il est ensuite revenu une nouvelle fois sur ses déclarations pour nier son implication, avant de revenir sur la précédente. Il l’a confirmée jeudi devant la cour.