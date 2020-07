Ascenseur écrasé sur la dalle du toit: les employés du Centre Monnaie, à Bruxelles, privés d'ascenseurs depuis la fin du mois de juin

Le Centre Monnaie, c'est cet immeuble de 14 étages et 62.000 mètres carrés posé en face du Théâtre Royal de la Monnaie, au coeur de Bruxelles. Il héberge essentiellement les services de BPost.

Un ascenseur fou

A la fin du mois de juin, l'un des huit ascenseurs du bâtiment s'est mis en marche tout seul. Il est remonté jusqu'au sommet de sa cage, jusqu'à s'écraser sur la dalle barrant l'accès au toit. Par mesure de précaution, il a été décidé de mettre hors service l'ensemble des ascenseurs, à l'exception d'un seul, réservé aux personnes à mobilité réduite ou aux employés ayant des difficultés à se déplacer, explique Delphine Van Bladel, porte-parole de BPost.

Un employé qui travaille au 13e étage explique : "Depuis la fin du déconfinement, nous revenons au bureau quelques jours par semaine et nous montons aux étages par les escaliers. (...) On prend ça avec philosophie mais nous sommes assez fatigués parce que les couloirs ne sont pas climatisés. Et le midi, redescendre pour aller acheter un sandwich et remonter à nouveau les 13 étages, ce n'est pas la situation optimale".

Pas de date de remise en service

BPost quittera bientôt le bâtiment, racheté par Immobel et destiné à abriter des bureaux, des logements et un hôtel. Des travailleurs de BPost craignent que la situation ne perdure jusqu'au déménagement. La porte-parole de l'entreprise n'avance en tout cas aucune date pour la remise en service des ascenseurs.

En attendant, BPost a pris quelques dispositions en mettant des espaces de travail à disposition de certains de ses collaborateurs aux étages inférieurs et en confirmant les possibilités de télé-travail. En cette période de vacances, le personnel est bien sûr moins nombreux. Reste à voir si les ascenseurs seront à nouveau fonctionnels à la rentrée.