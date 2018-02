GIAL: Philippe Close veut la fin des conventions de management à la tête des ASBL de la Ville

Le bourgmestre socialiste de la Ville de Bruxelles Philippe Close réagit mercredi dans les pages de La Libre Belgique et de la Dernière Heure aux récents remous autour de l'ASBL GIAL, en estimant notamment que le problème réside dans la pratique des "conventions de management dans le chef des directeurs d'ASBL". Une pratique qui doit, selon lui, "cesser à la Ville", et qui a entre-temps d'ailleurs été arrêtée au sein de GIAL, où "une fonctionnaire" a été mise à la tête de l'association, souligne-t-il.

"Il ne faut plus d'indépendants à la tête de ces structures", résume le maïeur, interpellé au sujet de la durée (17- ans) du contrat de consultance passé par GIAL avec l'expert Michel Leroy. Cette collaboration aurait dû faire l'objet d'une mise en concurrence, selon un récent audit commandé par la nouvelle direction de l'ASBL, qui a été révélé par Le Vif.

Bientôt des contrats de gestion

Philippe Close promet par ailleurs de "fusionner une partie" des ASBL liées à la Ville, et de "mettre en place des contrats de gestion" pour les "plus grosses", soit 7 "filiales de la Ville" (dont le Marché matinal et 4 hôpitaux). "Nous avons déjà lancé le marché afin de travailler avec une firme extérieure chargée de nous aider à rédiger ces contrats de gestion", qui ne seront cependant approuvés qu'après les prochaines élections communales, précise-t-il.