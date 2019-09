Arrêt de travail prévu jeudi après l'agression d'une accompagnatrice des Arts et Métiers

A la suite de l'agression mardi d'une accompagnatrice en insertion socio-professionnelle de l'Institut des Arts et Métiers de Bruxelles, les trois syndicats en front commun ont décidé d'organiser un arrêt de travail jeudi à 08h50 pour discuter de la situation, a annoncé mercredi Michel Thomas, secrétaire régional CGSP.

Il s'agit en premier lieu d'un acte de solidarité avec la victime principale et deux autres de ses collègues qui ont reçu des coups en essayant de s'interposer, mais les enseignants discuteront également des mesures de prévention et de protection supplémentaires à envisager. "C'était une agression particulièrement violente", remarque Michel Thomas. "On va reconstituer les événements pour comprendre comment on en est arrivé là et voir si des lacunes peuvent être identifiées. Si c'est le cas, on se tournera vers le pouvoir organisateur pour lui faire part de nos propositions".

La victime, âgée de 33 ans, subit six jours d'incapacité de travail. Rouée de coups, elle présente de nombreux hématomes, mais pas de fracture. La mère de l'élève qui l'a agressée lui a également arraché des cheveux et des vêtements. Cette dernière venait pour réinscrire sa fille dans l'établissement, mais face à son agressivité verbale, des membres du personnel lui ont demandé de partir. Elle s'est alors jetée sur l'accompagnatrice.

Cette dernière a déposé plainte. L'auteure des coups a été privée de liberté mardi et doit être entendue ce mercredi par un magistrat du parquet de Bruxelles.



Belga