Après le racisme, un audit pour objectiver le phénomène du sexisme au sein du Siamu de Bruxelles

Le 5 mars, nous publiions sur notre site info un article mettant en lumière le sexisme régnant au sein du Siamu de Bruxelles. Dans la foulée, le Secrétaire d'Etat en charge du service d'incendie et d'aide médicale urgente, Pascal Smet, décide de faire réaliser un audit pour tenter d'objectiver le phénomène. Cet audit intervient alors que le Siamu attend les résultats d'un autre audit, consacré celui-là au racisme présent au sein des casernes de pompiers et d'ambulanciers de la capitale.

Un audit de 3 semaines

Confié à Jump, l'audit s'est vu fixer trois missions : établir un rapport d'objectivation des faits rapportés par les deux pompières interrogées dans l'article de la RTBF; effectuer une analyse juridique de la situation et enfin, établir une série de recommandations destinées à être présentées au Parlement bruxellois lors de séances d'audition. La mission de Jump a démarré il y a une semaine avec pour premier objectif d'essayer de comprendre les comportements et les valeurs des uns et des autres.

Procédure disciplinaire contre une pompière

Alors que l'audit se penche sur l'ampleur du phénomène du sexisme au sein du Siamu, nous apprenons de source syndicale qu'une des deux pompières ayant témoigné à visage découvert fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Sa hiérarchie lui reproche un manquement au devoir de réserve. Son témoignage dans la presse serait de nature à porter "un grave préjudice à l'image du Service d'incendie dans son ensemble, ainsi qu'à l'image de chaque agent en particulier".

La pompière concernée n'a pas souhaité commenter cette information.