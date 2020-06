Appel Bruxelles: le procès de l'ancien député Christian Van Eyken sera réintroduit le 30 juin

La 16e chambre de la cour d'appel de Bruxelles a renvoyé, vendredi, le dossier Van Eyken vers la 14e chambre de la cour. Il y sera introduit le 30 juin prochain.

En cause, la 16e chambre ne pouvait pas juger le dossier compte tenu du fait qu'une des magistrates composant le siège a déjà délibéré dans un dossier concernant le prévenu. L'ancien député francophone au parlement flamand Christian Van Eyken et son épouse Sylvia B. sont prévenus pour avoir assassiné l'ancien compagnon de celle-ci, Marc Dellea, en juillet 2014. En première instance, ils avaient été reconnus coupables et condamnés à 23 ans de prison.

Le dossier avait déjà fait l'objet d'un report pour un changement de chambre, devant la cour d'appel. Il sera donc introduit pour la troisième fois devant cette instance, le 30 juin prochain, date à laquelle les juges établiront uniquement un calendrier pour les éventuels échanges de conclusion et les plaidoiries, sachant que la cour d'appel de Bruxelles accuse actuellement un important retard et que l'arriéré judiciaire s'y amplifie.

Christian Van Eyken et son épouse Sylvia B. sont poursuivis pour l'assassinat de Marc Dellea, le premier mari de Sylvia B., tué le 8 juillet 2014 d'une balle dans la tête à son domicile de Laeken. L'enquête avait conduit vers Sylvia B. et Christian Van Eyken, alors député au parlement flamand. Sylvia B. était sa collaboratrice parlementaire et sa maîtresse.

Les amants devenus époux ont toujours nié toute implication dans la mort de Marc Dellea mais en septembre dernier, le tribunal correctionnel de Bruxelles les a reconnus coupables d'assassinat et condamnés à 23 ans de prison. Ils avaient ensuite fait appel de cette décision.

Un autre dossier devrait être joint à celui-ci devant la cour. Il s'agit d'un dossier dans lequel Christian Van Eyken est prévenu pour falsification du diplôme de Sylvia B. Il est soupçonné d'avoir modifié le document afin que cette dernière puisse percevoir un salaire plus élevé lorsqu'elle était sa collaboratrice.

En première instance, Sylvia B. avait déclaré avoir seule falsifié son diplôme et Christian Van Eyken avait contesté l'avoir aidée. Ils avaient néanmoins été tous deux reconnus coupables et avaient bénéficié d'une suspension du prononcé. Christian Van Eyken avait fait appel.