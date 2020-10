Annulation de la foire du Midi : les frais de raccordement des forains seront couverts par la Région de Bruxelles-Capitale

La Région de Bruxelles-Capitale annonce avoir trouvé, en accord avec Sibelga, une solution pour venir en aide aux forains qui avaient dû subir l’annulation de la foire du Midi et de la foire de Schaerbeek. Mercredi dans un communiqué, les autorités régionales expliquent que les frais de raccordement des forains au réseau électrique seront couverts à hauteur de 60.000 euros par la Région, qui attribuera une subvention du même montant à Sibelga en couverture des frais encourus dans le cadre de ces événements.

Pour rappel, la foire du Midi avait dans un premier temps reçu l’aval de la Ville de Bruxelles pour débuter le 1er août. Elle avait finalement été annulée quelques jours avant son ouverture pour satisfaire aux nouvelles mesures du Conseil national de sécurité visant à endiguer la recrudescence du virus. Entre-temps, les stands et attractions avaient néanmoins été raccordés au réseau électrique.

Le même scénario s’était produit à Schaerbeek en mars avril où la foire avait également dû être annulée après que les installations ont été raccordées.

Après discussions entre les différentes parties, il a donc été décidé que Sibelga ne facturerait pas les frais de raccordement aux forains des foires du Midi et de Schaerbeek et que les coûts occasionnés seraient assurés par une subvention en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette subvention à Sibelga sera accordée dans les plus brefs délais par Bruxelles Economie-Emploi.