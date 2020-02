Anderlecht : quels commerces pour le square Albert Ier ?

La commune d’Anderlecht demande l’avis de ses citoyens pour l’avenir du commerce au square Albert Ier. Cette enquête publique s’inscrit dans le projet de réhabilitation des rez-de-chaussée commerciaux des immeubles de la place. Les citoyens peuvent donc s’exprimer sur le type de commerces qu’ils souhaitent voir ouvrir sur la place.

L’enquête se fait en ligne via le site de la commune d’Anderlecht ainsi que sur la page Facebook de la commune. Ceux qui veulent s’exprimer via un formulaire papier peuvent s’en procurer dans les ASBL et les crèches du quartier Albert Ier. Des agents de l’administration régionale hub.brussels seront aussi dans le quartier pour sonder les habitants.

L’enquête publique se termine le 1er mars. "La commune analysera ensuite les réponses collectées et entamera la seconde phase du projet, à savoir rechercher et soutenir de nouveaux commerçants de qualité pour occuper les rez-de-chaussée", fait-elle savoir dans un communiqué.