Anderlecht: plusieurs familles Roms expulsées d'un terrain privé

"On a besoin que les enfants grandissent comme tout les enfants en Belgique. Nous voulons nous adapter pour que nos enfants soient éduqués, alors on ne peut pas bouger sans arrêt."

Plusieurs familles de gens du voyage viennent de quitter le terrain qu'elles occupaient depuis plusieurs semaines. Elles se trouvaient sur un terrain privé et ont été expulsées par la commune. Il s'agit de familles belges, qui cherchent depuis longtemps un terrain pour se fixer, et cela sans succès jusqu’à présent.

Face à la menace permanente d'être chassée vers un autre terrain, ou dans une autre ville, la communauté ne veut plus se laisser faire. D'autant que comme l’explique Giovanni Boudin, le pasteur du groupe, ils sont souvent belges depuis des générations :

"On est des Roms, cela fait plus de 150 ans que nos familles habitent dans ce pays, on est des belges, je suis pour que la Belgique gagne le Mondial, j'aimerais faire entendre cette voix."

Mais cette volonté de tourner la page du voyage se heurte encore à la méfiance. La région bruxelloise ne dispose d'aucun terrain de transit, ni d'emplacement où Albert et les siens pourraient s'installer et aucune commune jusqu'ici ne s'est proposée pour les accueillir.