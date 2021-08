Anderlecht : les habitants de la cité du Peterbos n’en peuvent plus de vivre dans les travaux

Depuis plus de deux ans, les locataires du bloc 16 de la cité du Peterbos à Anderlecht vivent dans un immeuble en chantier. Initialement les travaux ne devaient concerner que l’extérieur du bâtiment et pas les appartements mais ce sont en réalité de lourds travaux qui ont été entamés et les habitants n’ont pas été relogés. Une situation invivable pour les locataires.

Deux planches qui servent de façade, pas de portes ni de fenêtres, ces habitants ont un chantier en guise d’appartement.

Des travaux qui n’étaient pas prévus initialement, mais Comensia, la coopérative en charge, a décidé d’entamer de lourds travaux de rénovations dans les appartements, et cela sans concertation avec les habitants.

Pour Mohammed qui vit dans l’immeuble depuis huit ans ces travaux " c’est le chaos total. "