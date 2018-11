Anderlecht : le restaurant "La Paix" obtient une deuxième étoile au Michelin

C'est la consécration pour ce restaurant situé à deux pas des abattoirs d'Anderlecht : déjà étoilé, l'établissement "La Paix" obtient une deuxième étoile au Guide Michelin. Le petit guide rouge, référence mondiale en termes de gastronomie, a dévoilé ce lundi son édition 2019.

"Nous avons pris le risque de faire ce qu'on avait envie. On a perdu 60% de notre clientèle mais ça a payé", a réagi David Martin, le chef d'origine française.

Une cuisine assez pure et assez brutale dans le goût

Comme un symbole, cette deuxième étoile tombe l'année où "La Paix" fête ses 125 ans. David Martin décrit sa cuisine comme une "synthèse de ma vie et de mes voyages."

Basque, il est installé en Belgique depuis 25 ans et est passionné de voyages, particulièrement vers le Japon. "On a transposé tout cela pour réaliser une cuisine très simple, très identitaire, pas difficile à déchiffrer, mais qui est assez pure et assez brutale dans le goût."

L'année est décidément faste pour David Matin, qui avait déjà été désigné, il y a deux semaines, chef de l'année par le Gault&Millau, l'autre grand guide gastronomique.