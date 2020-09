Anderlecht : la section maternelle de l'Institut Saint-Vincent fermée suite à un cas de Covid

C'est une rentrée mouvementée pour l'Institut Saint-Vincent, une école libre maternelle et primaire à Anderlecht. L'une des institutrices vient d'être testée positive au Covid-19, nous confirme-t-on sur place.

"Et puisque cette institutrice a été en contact proche avec l'ensemble de ses collègues et de la directrice de maternelle lors des réunions préparatoire de l'année il y a quelques jours, on a décidé d'écarter tout le monde par précaution. Les 150 élèves de maternelles ont, du coup, aussi été renvoyés chez eux", nous explique une employée ce matin à l'école.

A noter que selon le protocole établi par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce n'est qu'à partir de deux cas que la classe doit être fermée et mise en quarantaine. le premier cas positif, enfant ou personnel enseignant, doit être mis en quatorzaine. On analyse alors la situation des "cas contacts à haut risque" (les personnes n’ayant pas respecté le 1,5 m de distance) : ceux-ci ne sont pas obligatoirement écartés, mais l’apparition de symptômes est surveillée. Si les symptômes apparaissent, les cas contacts sont invités à consulter un médecin et se mettre en quatorzaine.

La section maternelle de l'Institut Saint-Vincent restera fermée sans doute jusqu'au lundi 14 septembre. A noter que la section primaire, qui se trouve dans des bâtiments séparés, n'est pas concernée et fonctionne donc normalement.