Anderlecht interdit l'alcool sur la voie publique dans trois quartiers cet été

Pas d'alcool sur la voie publique, sous peine d'une sanction administrative de 50 euros : les Anderlechtois savent désormais à quoi s'attendre. Dès ce mecredi 1er juillet et jusqu'au 30 septembre, la consommation de boissons alcoolisées en rue est interdite dans trois quartiers de la commune.

Suite aux nombreuses plaintes pour nuisances reçues de la part des habitants, le bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps (PS) a signé une ordonnance de police en ce sens. "Certaines situations minent très gravement la qualité de vie des habitant·e.s du fait du comportement inacceptable de personnes qui consomment des boissons alcoolisées, le plus souvent en petits groupes", explique le communiqué de la commune.

L'interdiction vaudra donc "là où des problèmes sont identifiés", à savoir dans une partie de Cureghem (globalement entre la gare du Midi et la chaussée de Mons en passant par le square de l’Aviation), dans le centre de la commune (rue Wayez, places de la Résistance, de la Vaillance, De Linde et parc Astrid) et du côté de La Roue - Bizet (entre la rue Félicien Rops, la place Bizet et les artères principales de la cité-jardin de La Roue).