Anderlecht devient la commune bruxelloise au plus grand nombre de rues scolaires

Avec quatre nouvelles rues scolaires en test depuis début mars, Anderlecht annonce ce vendredi être la commune bruxelloise qui en compte le plus grand nombre. Son territoire étant le plus étendu et ses écoles en conséquence plus nombreuses, ce record est valable au niveau quantitatif, mais pas proportionnel.

Ces quatre rues scolaires desservent huit écoles anderlechtoises. Il s’agit de la rue Dr. Jacobs pour les écoles Basisscholen Sint-Pieter & Sint-Guido, SintGuido-Instituut et l’institut Notre-Dame Jacobs Procession, de la rue Démosthène pour les écoles Les Goélands et Pierre Lairin, de la rue des Goujons pour l’athénée royal Leonardo da Vinci, ainsi que la place Séverine pour l’école Les Acacias Basisschool Goede Lucht.

Evaluation après la phase test

A l’issue de la phase test à la fin de l’année scolaire, une évaluation sera faite avec les riverains pour envisager un aménagement définitif.

Le programme de rues scolaires de la commune a été lancé en 2019 avec le soutien de Bruxelles-Mobilité. Anderlecht compte désormais six rues scolaires actives qui desservent dix écoles, auxquelles s’ajoutent encore deux rues scolaires actuellement en travaux pour deux autres écoles.

La commune a par ailleurs pris l’initiative début mars d’engager des étudiants pour assurer une présence à côté des barrières qui ferment les rues.

Pour rappel, sauf dérogation, les rues scolaires ne peuvent être empruntées qu’à pied ou à vélo aux heures des entrées et sorties d’écoles.