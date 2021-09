Anderlecht : des pistes pour améliorer la propreté sur la Chaussée de Mons

Un canapé désossé sur le trottoir, des matelas, des bidons d’huile, des montagnes de sacs-poubelles. La chaussée de Mons n’a aujourd’hui pas fière allure. Et en croire ces habitants et commerçants, c’est plutôt habituel. "C’est grave ici. Les gens sont fous", explique l’un d’eux. "Tout est sale, ici. Dégueulasse. Il y a des sacs ouverts. On jette n’importe quoi", s’énerve un autre.

D'où vient la saleté?

Le quartier est dense. Les intérieurs exigus. Il y a beaucoup d'allers et venues: les habitants déménagent souvent. Depuis 10 ans, des magasins et restaurants ont par ailleurs poussé comme des champignons. Toutes ces raisons "favorisent la malpropreté", dit Andrea Bortolotti. Il est urbaniste à l’ULB et vient de consacrer une étude à la malpropreté pour la revue en ligne Brussels Studies: "Les détritus de la ville : repenser la gestion des déchets à Bruxelles". Il s’est surtout focalisé sur la zone de la Chaussée de Mons dans le quartier Cureghem. "Les intérieurs des magasins notamment sont des espaces assez réduits. Il y a une difficulté à gérer les flux importants de déchets, des volumes assez importants qui sont alors mis dans la rue. Il y a aussi beaucoup de questions liées à la capacité d’entendre les consignes de tris des déchets ou encore le calendrier des collectes, entre autres".