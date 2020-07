Anderlecht : des jeunes construisent une base nautique au bord des étangs de Neerpede

Il y aura bientôt une base nautique au bord des étangs du Parc régional de la Pede. Quinze jeunes de Cureghem sont en train d’en construire les futurs vestiaires et les espaces sanitaires. Le projet "Build for Water" est porté par CDR Construction, une asbl de sensibilisation et de formation aux métiers de la construction durable, avec le soutien du Fond Albert Desmed de la Fondation Roi Baudouin.

Dans quelques semaines, les jeunes ainsi que le public, pourront profiter des installations, se baigner et pratiquer des sports nautiques.

Mais pour l’instant, pendant un mois, les adolescents, filles et garçons de l’asbl Safa, s’activent deux jours par semaine qui à la foreuse ou à la visseuse, pour se familiariser aux métiers de la construction auprès de formateurs expérimentés.

Cependant, le projet Build for water ne se résume pas à un stage en construction avec des matériaux durables, il porte aussi une réflexion sur la place de l’eau en ville, explique Julien Oleffe, le responsable pédagogique :

"On est partis sur l’idée de concevoir cette base nautique pour des jeunes, parce que l’accès à l’eau à Bruxelles est compliqué et que l’on voudrait pouvoir un jour à nouveau permettre de faire des activités sportives et ludiques dans les espaces d’eau Bruxellois."

La base nautique des étangs de Neerpede entrera en service au début du mois d’août.