Anderlecht : apprêtez-vous à plonger dans les flots de Flow

17 mètres de long sur 7 mètres, la piscine en plein air ouverte ce 1° juillet sur le coup de 13 heures à la digue du Canal, à Anderlecht, n'est pas exactement un bassin olympique. Mais elle devrait suffire à faire le bonheur des habitants, qui n'ont pas toujours l'occasion d'aller à la mer ou dans d'autres piscines à ciel ouvert (les plus proches, il est vrai, sont dans le Brabant).

Cela faisait depuis les années 70 que Bruxelles n'avait plus de bassin à ciel ouvert. Une situation contre laquelle se bat, depuis des années, Pool is Cool, une ASBL dont les responsables estiment que, en été, une piscine couverte n'offre pas la convivialité d'un bain à l'air libre.

Climat belge

Et ne venez pas dire à Paul Steinbrück, cheville ouvrière du projet, que, vu le climat parfois capricieux de l'été bruxellois, avoir un toit sur sa piscine peut se révéler un choix judicieux : "Je ne pense pas que les gens préfèrent les piscines couvertes. C'est vrai que, certains jours, le temps est couvert et c'est vraiment dommage. mais regardez, il y a deux semaines, il faisait 30° et je suis sûr que ça va encore revenir. Et les statistiques sont claires : les étés bruxellois deviennent plus chauds. Nous sommes convaincus qu'une piscine ouverte est nécessaire à Bruxelles, comme elle l'est à Copenhague, en Finlande ou à Paris, où le climat n'est pas tellement différent de ce que nous connaissons à Bruxelles."

Burkini admis

Point sensible : le bassin sera réservé une heure par semaine aux femmes, et le port du burkini sera autorisé. Mais Paul Steinbrück n’y voit pas de problème : "Pour nous, les matinées réservées aux femmes, ce n'est pas du tout religieux, c'est juste pour les femmes qui trouvent plus confortable de pouvoir nager entre elles. Et le burkini, oui pourquoi pas si c'est un maillot de bain spécifiquement pour la baignade, c'est autorisé comme c'est autorisé à Berlin et dans d'autres villes en Europe."

Réservez à l'avance

Flow est ouvert tous les après-midi, à partir de 13 heures. L'accès est gratuit (grâce aux subsides flamands et bruxellois et à un nombre impressionnant de sponsors), mais il faut réserver, sur place ou en ligne. Chaque réservation vous permet de nager 45 minutes. La structure a été construite en un mois, grâce à l'aide de nombreuses associations présentes dans le quartier. Si la piscine fermera ses portes le 31 août, ses concepteurs espèrent parvenir à pérenniser le projet, "pour un an, ou deux, ou cinq."